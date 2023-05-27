Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 мая 2023 9:03

В Ачинске поезд насмерть сбил женщину

Транспортный СК будет проводить проверку
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Ачинске поезд насмерть сбил женщину

В Ачинске поезд насмерть сбил женщину

Фото: Мария ЛЕНЦ

27 мая в Ачинске Красноярского края под колесами поезда погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба (ЛО) МВД России по СФО.

Трагедия произошла рано утром. На перегоне Тарутино-Чернореченская почтово-багажный поезд сбил женщину. Оказалось, что 44-летняя жительница Ачинска шла по вдоль ЖД-путей в непосредственной близости от приближающегося состава.

Транспортные полицейские в очередной раз призывают проявлять осторожности вблизи железных дорог. Дело отправлено в транспортный СК для проверки.