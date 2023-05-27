В Ачинске поезд насмерть сбил женщину Фото: Мария ЛЕНЦ

27 мая в Ачинске Красноярского края под колесами поезда погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба (ЛО) МВД России по СФО.

Трагедия произошла рано утром. На перегоне Тарутино-Чернореченская почтово-багажный поезд сбил женщину. Оказалось, что 44-летняя жительница Ачинска шла по вдоль ЖД-путей в непосредственной близости от приближающегося состава.

Транспортные полицейские в очередной раз призывают проявлять осторожности вблизи железных дорог. Дело отправлено в транспортный СК для проверки.