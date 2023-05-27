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НовостиПроисшествия27 мая 2023 6:00

Под Красноярском дети сожгли сена на 500 тысяч рублей

В отношении родителей проводится проверка
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: МВД по краю

Фото: МВД по краю

23 мая в Березовском районе из-за детской шалости сгорел запас сена. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Трое мальчиков 10-11 лет пришли попрыгать на сене на одной из ферм Березовки. Хозяин участка видел их, но прогонять не стал. В какой-то момент дети решили посмотреть, как горит сено. Они подожгли небольшой клочок, но тут же потушили. Вид огня им, однако понравился, и они вновь совершили поджег.

Пламя разошлось мгновенно, уничтожив стог. Фермер сразу вызвал МЧС и начал тушить пожар сам. Сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей.

Теперь в отношении родителей юных поджигателей проводится проверка. Кроме того, пострадавший фермер имеет право подать на них в суд с требованием компенсации.