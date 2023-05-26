В Красноярске устроили массированную облаву на любителей тонировки

Фото: ГИБДД Красноярского края

В Красноярске сотрудники полиции провели очередной рейд «Тонировка». На улицы вышли дополнительные экипажи ДПС, чтобы ловить любителей густой тонировки авто. Такие рейды проводятся регулярно, но в этот раз, по словам полицейских, «улов» оказался особенно крупным.

– За один час работы дорожные полицейские вынесли 15 штрафов любителям тонировки. Нарушителям вручались требования о прекращении противоправных действий, в случае игнорирования грозит ответственность по административной статье, – рассказали в полиции.

Отметим, что любителям глухой тонировки по статье грозит небольшой штраф в 2-4 тысячи рублей. Однако особо злостных нарушителей могут наказать обязательными работами или даже арестом на 15 суток.