Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 мая 2023 14:16

В Красноярске устроили массированную облаву на любителей тонировки

Всего за час в руки полицейских попались полтора десятка нарушителей
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: ГИБДД Красноярского края

Фото: ГИБДД Красноярского края

В Красноярске сотрудники полиции провели очередной рейд «Тонировка». На улицы вышли дополнительные экипажи ДПС, чтобы ловить любителей густой тонировки авто. Такие рейды проводятся регулярно, но в этот раз, по словам полицейских, «улов» оказался особенно крупным.

– За один час работы дорожные полицейские вынесли 15 штрафов любителям тонировки. Нарушителям вручались требования о прекращении противоправных действий, в случае игнорирования грозит ответственность по административной статье, – рассказали в полиции.

Отметим, что любителям глухой тонировки по статье грозит небольшой штраф в 2-4 тысячи рублей. Однако особо злостных нарушителей могут наказать обязательными работами или даже арестом на 15 суток.