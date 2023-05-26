В Красноярском крае начали асфальтировать самый северный мост через Енисей

Фото: правительство Красноярского края

В Красноярском крае началось асфальтирование Высокогорского моста. Его возводят с осени 2020 года: мост находится в районе поселка Высокогорский, и должен стать самым северным мостом через Енисей. Впрочем, находится он не очень далеко – от Красноярска поселок отделяет менее 300 километров.

Сейчас к мосту проложили автомобильные подъезды, которые выводят на мост с Обхода Высокогорского и с маршрута Красноярск – Енисейск – Высокогорский. Помимо асфальтирования, рабочие сейчас занимаются установкой освещения.

В июне планируется перейти к финальной покраске моста. Открытие переправы запланировано на август, с опережением графика.