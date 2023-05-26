Мирра Андреева из Красноярска стала второй самой молодой в мире теннисисткой, попавшей в основную сетку «Ролан Гарроса»

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Мирра Андреева из Красноярска преодолела квалификацию самого престижного мирового теннисного турнира «Ролан Гаррос». Как сообщает пресс-служба Министерства спорта Красноярского края, спортсменке всего 16 лет.

В финале турнира девушка сразилась на теннисном корте с колумбийкой Марией-Камиллой Осорио-Серрано, обыграв соперницу со счетом 7:6 (10:8), 6:4. Победа в матче обеспечила Мирре выход в основную сетку «Ролан Гарроса».

К слову, красноярка стала второй самой юной спортсменкой, преодолевшей квалификацию французского чемпионата. А первенство принадлежит уроженке Франции Амели Моресмо, которая вошла в основную сетку турниров «Большого шлема» в 1995 году.

СПРАВКА:

«Ролан Гаррос» - открытый чемпионат Франции по теннису, который проводится с 1891 года. Один из четырех самых престижных теннисных состязаний мира.