Фото: Прокуратура

Жителей красноярского микрорайона Овинный обеспечат холодной водой по требованию прокуратуры. Как сообщает пресс-служба ведомства, из-за бездействия администрации населению приходится решать проблемы с водоснабжением самостоятельно.

Централизованная подача холодной воды отсутствует в населенном пункте с тех пор, как он вошел в состав Красноярска. На сегодняшний день в Овинном 150 домов, которые лишены водопровода. Представители прокуратуры потребовали от администрации Красноярска решить вопрос с бесперебойным водоснабжением микрорайона, однако получили отказ, сославшись на нехватку бюджетных средств.

Сотрудники ведомства обратились в суд, обвинив местную власть в бездействии. Теперь администрация обязана обеспечить население Овинного водоснабжением в течение года, а также решить вопрос с подвозом питьевой воды. Решение вступило в законную силу.