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НовостиПроисшествия26 мая 2023 7:46

В Красноярске живодеру, по пьяни убившему котенка, грозит три года лишения свободы

Расправу над малышом он устроил в подъезде
Авторы (2):
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Анна КУЗОВЛЕВА
Фото: МВД

Фото: МВД

Живодера, по пьяни убившего котенка, могут лишить свободы на три года. Как сообщают в МВД, расправу над малышом в подъезде увидела соседка в дверной глазок.

Женщина рассказала полицейским, что мужчина подобрал животное на улице несколько месяцев назад. В один из вечеров её сосед вышел на лестничную площадку, вынес котенка и начал избивать. Малыш получил травмы, не совместимые с жизнью.

Правоохранители выяснили, что жителю Красноярска 37 лет. Он не в первый раз попадает в поле зрение силовиков - за плечами уже имеется судимость.

В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». На вопрос следователя, зачем он убил котенка - живодер ответить не смог. Сослался на потерю памяти из-за количества выпитого спиртного