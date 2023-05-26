В Красноярске живодеру, по пьяни убившему котенка, грозит три года лишения свободы

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Живодера, по пьяни убившего котенка, могут лишить свободы на три года. Как сообщают в МВД, расправу над малышом в подъезде увидела соседка в дверной глазок.

Женщина рассказала полицейским, что мужчина подобрал животное на улице несколько месяцев назад. В один из вечеров её сосед вышел на лестничную площадку, вынес котенка и начал избивать. Малыш получил травмы, не совместимые с жизнью.

Правоохранители выяснили, что жителю Красноярска 37 лет. Он не в первый раз попадает в поле зрение силовиков - за плечами уже имеется судимость.

В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». На вопрос следователя, зачем он убил котенка - живодер ответить не смог. Сослался на потерю памяти из-за количества выпитого спиртного