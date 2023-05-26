В красноярском микрорайоне Бугач построят новый детсад на 300 воспитанников

Фото: администрация

К осени 2024 года в Красноярске, на территории микрорайона Бугач планируется завершить строительство нового детского сада, рассчитанного на 300 детишек. В дошкольном учреждении будет 12 групп, где будут обучаться дети от полутора до семи лет, об этом информирует пресс-служба администрации Красноярска. Поиски подрядчика для проведения строительных работ уже идут, заявку на участие в торгах можно подать до 14 июня.

В детском саду предусмотрены спортивный и музыкальный залы. Кроме того, в проект включены технические помещения и прачечная,

Примечательно, что дошкольное учреждение построят рядом с новой школой № 159 - одной из самых больших за Уралом. Она рассчитана на 1550 школьников. Кроме того, в проектных планах строительство рядом с ними центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.