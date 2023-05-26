В Красноярском крае зафиксировано 1223 случая присасывания клещей за неделю

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае растет количество обращений за помощью после присасывания клещей. Как сообщает главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев, за минувшую неделю зафиксировано 1223 случая присасывания членистоногих, из них 232 – среди детей.

Количество обнаруженных клещей, зараженных инфекциями – не уточняется.

Также специалисты заметили увеличения численности членистоногих. Так, по данным, собранным с контрольных пунктов, в заповеднике Столбы — 31 экземпляр на один километр, ст. Снежница — 53 особи, при допустимом показателе — менее 0,5.

Горяев отмечает, что недавно прошло заседание санитарно-противоэпидемической комиссии во главе с и.о. заместителя председателя Правительства края Алексеем Подкорытовым. По итогу было принято решение поручить главам городских округов и муниципальных районах проводить зооэнтомологическую оценку с последующей обработкой территорий после получения жалоб от жителей на клещей.

Проще говоря: обнаружили клещей в своем районе или населенном пункте? Обращайтесь в администрацию, специалисты будут от них избавляться.