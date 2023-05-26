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НовостиОбщество26 мая 2023 6:02

Красноярский суд обязал строительную компанию «Сибиряк» защитить дома в Солнечном от подтопления

Подвальные помещения этих домов затапливают подземные воды
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский суд обязал строительную компанию «Сибиряк» защитить дома в Солнечном от подтопления подземными водами. Как сообщают в прокуратуре, жидкость скапливается в подвальных помещениях, что создает угрозу домам.

Такое решение принял Третий Арбитражный апелляционный суд, поддержавший позицию прокуратуры, и отменивший решение первой инстанции.

Напомним, что компания «Сибиряк» отказалась добровольно устранять дефекты, так как посчитала, что поднятие грунтовых вод возникло вследствие непреодолимой силы. И на это качество застройки никак не влияло. Жилищно-коммунальный центр «Покровский» такой исход событий не устроил, представители обратились в суд. Первая инстанция встала на сторону застройщика, тогда ЖКЦ подал на апелляцию.