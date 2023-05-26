В Красноярске мужчина в балаклаве устроил дерзкий разбой в цветочном ларьке

Фото: МВД

В Красноярске мужчина в балаклаве устроил дерзкий разбой в круглосуточном цветочном ларьке. Как рассказали в МВД, он ввалился в магазин с ножом, и до ужаса напугал продавщицу, мирно собиравшую букет цветов.

Действия налетчика попали в поле зрения камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как женщина обрезала цветы, а затем отошла к выходу, кто-то пришел. Внезапно флорист начала пятиться, а затем раздался дикий крик. Женщина побежала к кассе, а мужчина с ножом бросился за ней. Размахивая лезвием, он начал требовать с нее выручку из кассы. Продавец отдала все, что было – 10 000 рублей. К счастью, налетчик забрал деньги и сбежал, не тронув флориста.

Женщина, придя в себя, позвонила в полицию. Она рассказала о нападении, а также детально описала мужчину. Спустя два часа наряд ППС нашел и задержал нападавшего. Им оказался 40-летний ранее судимый житель Красноярска. В свое «оправдание» он заявил, что был сильно пьян и больше так делать не будет. Деньги, кстати, он потратить не успел – они вернулись в кассу.

Но как бы налетчик не оправдывался – отвечать за случившееся ему придется по закону. Полицейские завели уголовное дело по статье «Разбой». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, на время следствия он будет находиться в СИЗО.