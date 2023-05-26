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НовостиПроисшествия26 мая 2023 2:49

В Красноярском крае завели уголовное дело после нахождения бочки с человеческими костями

Эксперты нашли признаки, указывающие на совершения убийства
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: СК

Фото: СК

В Красноярском крае завели уголовное дело после нахождения бочки с человеческими костями. Как сообщают в СК, эксперты установили признаки, указывающие на совершение убийства.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить возраст, пол, наличие или отсутствие травм, а также установить причины смерти погибшего человека.

Напомним, что в Емельяновском районе, обнаружена бочка, внутри которой костные останки человека

- Сообщение о страшной находке поступило в дежурную часть полиции утром 25 мая от местного жителя. Тот, обнаружив бесхозную бочку, хотел разрезать её на металл – внутри в песчано-гравийной смеси оказались кости, - сообщили в МВД.