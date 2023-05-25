Коммунальный мост в Красноярске будут ремонтировать по ночам

Фото: мэрия Красноярска

Мэр Красноярска Владислав Логинов поручил проработать возможность ремонта Коммунального моста по ночам. Специалисты проанализировали технические возможности и установили, что это не повредит качеству ремонта. Таким образом власти надеются ускорить сроки ремонта моста.

Также ремонтные работы будут идти вечером в час-пик. Утром подрядчик даст возможность жителям добраться до рабочих мест – ремонт будет начинаться с 10 утра.

Отметим, что сейчас ремонт проходит в районе Абаканской протоки: там на мосту началась укладка первого слоя асфальта на четырех полосах. Завершить этап планируется к утру 26 мая.