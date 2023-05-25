Александр Усс вернулся в Заксобрание Красноярского края

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Бывший губернатор Красноярского края Александр Усс вернулся в Заксобрание региона. Избирательная комиссия сегодня передала ему вакантный мандат депутата. Об этом сообщили в «Единой России». Мандат, переданный Уссу, ранее принадлежал депутату Николаю Креминскому.

Отметим, что ряд источников ранее пророчил Уссу место сенатора от Красноярского края в Совете федерации, и его переход в Заксобрание согласуется с этой схемой. Сенатор РФ от региона Валерий Семенов освободил этот пост несколько дней назад: теперь «Единая Россия» должна подыскать на его место нового сенатора среди депутатов Заксобрания края.

Отметим, что ранее экс-губернатор был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» от имени президента РФ.