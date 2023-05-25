В Красноярском крае осудили трех человек, которые призывали к бунту и убийствам чиновников

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае задержали трех человек за экстремистские посты в соцсетях. Мужчины на своих страницах «Вконтакте» и в комментариях пабликов призывали убивать чиновников и силовиков. Один из них к тому же писал посты о вооруженном свержении власти в РФ.

Поскольку мужчины не слишком обременяли себя конспирацией, на них быстро вышли спецслужбы. На всех троих завели уголовные дела об экстремистских призывах в интернете – мужчины рисковали сесть на пять лет.

Однако приговор суда оказался сравнительно мягким. Двух мужчин судили в Красноярске, они получили 1,5 и 2 года условно. Третьему вынес приговор суд в Канске – он также получил 1,5 года условно.