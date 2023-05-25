В Красноярске проверяют готовность детских лагерей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске проверяют готовность детских лагерей. Первая смена стартует ровно через неделю, с 1 июня. Этим летом по линии системы образования в загородных и пришкольных лагерях смогут отдохнуть более 27 тысяч детей. Специальная приемная комиссия приступила к проверке готовности. В ее составе – специалисты дирекции по организации питания, пожарные, сотрудники Роспотребнадзора, полиции, МЧС и главного управления образования.

В загородных лагерях уже должна быть проведена системная дезинфекция корпусов, территория обработана от клещей, заключены договоры на поставку продуктов питания, укомплектован штат вожатых. Комиссия проверить и если все условия выполнены, лагеря получат допуск к работе с детьми.

Стоимость путевки в этом году составляет 30 079 рублей. Родители оплачивают только 30%, то есть 9 023,7 рублей. Все путевки уже распределены между школьниками, семьи получили соответствующие уведомления. Если родители подавали заявку и ребенок не попал в лагерь, он становится в резерв. В случае отказа от поездки, о горящей путёвке сообщают родителям других детей в телефонном режиме.