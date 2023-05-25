В Красноярске в автобусе 11 маршрута пострадала девушка-пассажир. Стоп-кадр видео

В Красноярске в маршрутке пострадала девушка-пассажир. Произошло это днем, когда автобус 11-го маршрута двигался по улице Сурикова от центра города в сторону Покровки. Неожиданно резкое торможение, стоящие пассажиры, которые не успели удержаться, полетели вперед, кто-то упал на пол в проходе. Среди них оказалась и девушка.

В адрес водителя тут же полетели ругательства. Однако он оказался невиновным. Как пояснили в департаменте транспорта города, на самом деле водитель сориентировался вовремя и резко затормозил, потому что встречный лихач на легковом автомобиле неожиданно резко повернул налево, чтобы проскочить перед самым носом автобуса. И не проскочил бы, если бы не реакция водителя маршрутки. Уж если кого и наказывать, то лихача. Наверняка госавтоинспекторы найдут нарушителя.

«Уважаемые водители, будьте внимательны, соблюдайте правила дорожного движения! Напоминание для пассажиров: держитесь за поручни, не отвлекайтесь на гаджеты» - передают Gornovosti обращение департамента транспорта.