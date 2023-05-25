В Красноярском крае 1500 человек оформили разрешение на охоту посредством госуслуг

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Министерство экологии Красноярского края информирует, что с 29 апреля текущего года ведомство выдало почти 2000 разрешений на охоту, из них 1500 получены гражданами через госуслуги.

- Кроме разрешения на охоту красноярцы могут оформить через сервис госуслуг и охотничий билет. В этом году из 900 граждан, подавших заявки на его получение, треть воспользовались порталом госуслуг, - рассказали представители Минэкологии Красноярского края.

В ведомстве также отметили, что количество жителей, использующих сетевые сервисы для оформления документов на охоту значительно возросло по сравнению с предыдущими годами.