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НовостиПроисшествия25 мая 2023 8:30

В Красноярске ночью потушили горящие релейные шкафы железной дороги

Причины ЧП расследуются
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске ночью потушили горящие релейные шкафы железной дороги

В Красноярске ночью потушили горящие релейные шкафы железной дороги

Фото: Мария ЛЕНЦ

В краевом центре на стации Бугач минувшей ночью потушили горящие релейные шкафы. В пресс-службе Красноярской железной дороги рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что около четырех часов утра рабочие делали обход и заметили возгорание двух шкафов. Справились с огнем самостоятельно, потушили собственными силами. На движение поездов это не повлияло, специалисты оперативно занялись ремонтом оборудования.

- Причиной нештатной ситуации стало вмешательство посторонних лиц, расследованием занимаются компетентные органы, - сообщает представитель КрасЖД.

Удалось выяснить также, что на месте были найдены следы, указывающие как раз на то, что случившееся было преднамеренным поджогом. Уголовное дело будет тяжелее, чем рядовое хулиганство.