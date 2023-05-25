В Красноярске ночью потушили горящие релейные шкафы железной дороги Фото: Мария ЛЕНЦ

В краевом центре на стации Бугач минувшей ночью потушили горящие релейные шкафы. В пресс-службе Красноярской железной дороги рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что около четырех часов утра рабочие делали обход и заметили возгорание двух шкафов. Справились с огнем самостоятельно, потушили собственными силами. На движение поездов это не повлияло, специалисты оперативно занялись ремонтом оборудования.

- Причиной нештатной ситуации стало вмешательство посторонних лиц, расследованием занимаются компетентные органы, - сообщает представитель КрасЖД.

Удалось выяснить также, что на месте были найдены следы, указывающие как раз на то, что случившееся было преднамеренным поджогом. Уголовное дело будет тяжелее, чем рядовое хулиганство.