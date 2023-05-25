На ремонт трассы Красноярск – Енисейск дорожникам выделили почти 600 млн рублей

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В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» управлению автомобильных дорог по Красноярскому краю выделены средства в размере 601 млн рублей для проведения ремонтно-технических работ, сообщается на сайте ведомства. Часть работ планируется завершить уже в текущем году.

- Сейчас ведем работы в Большемуртинском районе. Занимаемся фрезеровкой старого асфальтового покрытия с последующей укладкой новых слоев. Далее здесь же укрепим обочины и установим новые дорожные знаки, - рассказал глава КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» Андрей Журавлев.

В целом за 2 года ремонтных работ дорожники планируют обновить шесть участков тракта Красноярск – Енисейск, расположенных в четырех районах региона.