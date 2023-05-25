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НовостиОбщество25 мая 2023 7:47

В Красноярском крае пока нет разрешенных пляжей

Владельцы и организаторы летнего отдыха еще не получили нужных разрешений
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярском крае пока нет разрешенных пляжей

В Красноярском крае пока нет разрешенных пляжей

Фото: Мария ЛЕНЦ

На территории Красноярского края пока еще нет разрешенных пляжей, которые будут функционировать в наступающем летнем сезоне, сообщает главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев в своем телеграм-канале:

- Эксплуатация таких зон возможна только при наличии положительного санитарно-эпидемиологического заключения, подтверждающего их безопасность. Для получения этого документа юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, эксплуатирующим зоны рекреации, нужно обратиться в наш адрес.

Органы местного самоуправления должны определить, где будут организованы зоны отдыха. Наверняка это будут уже традиционные места. Но в Роспотребнадзоре добавили, что в течение лета будут мониторить безопасность воды возле этих пляжей.