Убийца семейной пары в Красноярском крае получил 15 лет строгого режима. фото: СК

Убийца семейной пары в поселке Нижняя Пойма (Нижнеингашский район) услышал приговор суда: 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Напомним подробности. В июне 2022 года 23-летний местный житель приревновал свою жену в коллеге по работе и придумал, как решить этот вопрос – убить соперника. Поздним вечером обвиняемый подкараулил 32-летнего мужчину на глухой тропинке, по которой тот обычно ходил домой. Нанес ему несколько ударов ножом. Но следом за мужчиной шла его 29-летняя жена – она видела все своими глазами. И тогда убийца накинулся на нее, чтобы убрать свидетельницу. После оттащил тела в кусты, присыпал травой и убежал.

Обнаружила тела мать погибшего. Она занималась внуком, вместе ждали возвращения сына и невестки домой с работы. Не дождавшись, обеспокоенная женщина отправилась их искать.

В ходе следствия выяснилось, что жену преступника и убитого мужчину связывали лишь рабочие отношения. У погибших остался малолетний ребенок, суд удовлетворил иск потерпевших в размере 1 миллиона рублей.

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