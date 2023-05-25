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НовостиПроисшествия25 мая 2023 5:42

Житель Красноярска ограбил салон сотовой связи

Вор притворился обычным покупателем
Анна КУЗОВЛЕВА

Фото: Мария ЛЕНЦ

33-летний ранее судимый житель Красноярска, зайдя в салон сотовой связи, совершил разбойное нападение и похитил модель сотового телефона стоимостью 33 тыс. рублей, сообщает пресс-служба МВД по городу Красноярску.

- Мужчина усыпил бдительность продавца, притворившись покупателем, а затем, угрожая сотруднице салона ножом украл дорогую модель телефона и скрылся, - рассказали в красноярском МВД.

В итоге подозреваемый был задержан оперативниками. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Красноярска. На мужчину заведено уголовное дело по статье «Разбой», ему может грозить до 10 лет лишения свободы.