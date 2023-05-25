Мошенники украли более двух миллионов рублей у 64-летней жительницы Лесосибирска

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К сотрудникам полиции обратилась 64-летняя жительница Лесосибирска. Она рассказала, что из-за мошенников потеряла более двух миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.

По рассказу потерпевшей, ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банковской службы безопасности. Он убедил пенсионерку, что на ее имя кто-то пытался оформить кредиты.

- Чтобы спасти деньги от похищения, ей предложили самой оформить несколько кредитов, затем обналичить все и перевести на якобы «безопасный счет». В итоге женщина лишилась крупной суммы денег, - рассказал представитель ОМВД.

В отношении преступников правоохранители завели уголовное дело по статье «Мошенничество».