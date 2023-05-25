Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 мая 2023 5:16

В красноярской гимназии 17 учителей пригрозили массовым увольнением

Они конфликтуют с директором
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Учителя красноярской гимназии пригрозили массовым увольнением

Учителя красноярской гимназии пригрозили массовым увольнением

Фото: Мария ЛЕНЦ

Учителя красноярской гимназии № 6 пригрозили массовым увольнением. Причина – недовольство директором гимназии. Изначально информация появилась в соцсептях, где сообщалось, что директор вынуждает учителей собирать с родителей деньги на ремонт класса, несмотря на то, что это незаконно. Причем требует принимать только наличные без всяких чеков и отчетов. К списку проблем добавляются некачественная пища в школьной столовой, незащищенная проводка в аудиторях и другое. Конфликтует директор и с родителями, после чего некоторые переводят детей в другие школы.

Как рассказала автор поста «Проспекту Мира», 17 заявлений на увольнение сейчас уже лежат у директора Сергея Семенова. Он сам сообщил об этом другим учителям и родителям. Родители готовят коллективное заявление в защиту своих педагогов и требуют финансовую ревизию. В управлении образования города жалобу зарегистрировали 24 мая, на основании постов в соцсетях. Директора вызовут на разговор для выяснения обстоятельств.