В красноярской гимназии 17 учителей пригрозили массовым увольнением

Учителя красноярской гимназии пригрозили массовым увольнением Фото: Мария ЛЕНЦ

Учителя красноярской гимназии № 6 пригрозили массовым увольнением. Причина – недовольство директором гимназии. Изначально информация появилась в соцсептях, где сообщалось, что директор вынуждает учителей собирать с родителей деньги на ремонт класса, несмотря на то, что это незаконно. Причем требует принимать только наличные без всяких чеков и отчетов. К списку проблем добавляются некачественная пища в школьной столовой, незащищенная проводка в аудиторях и другое. Конфликтует директор и с родителями, после чего некоторые переводят детей в другие школы.

Как рассказала автор поста «Проспекту Мира», 17 заявлений на увольнение сейчас уже лежат у директора Сергея Семенова. Он сам сообщил об этом другим учителям и родителям. Родители готовят коллективное заявление в защиту своих педагогов и требуют финансовую ревизию. В управлении образования города жалобу зарегистрировали 24 мая, на основании постов в соцсетях. Директора вызовут на разговор для выяснения обстоятельств.