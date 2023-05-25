В Хакасии пятеро выпускников угнали машину, перевернулись и сбежали с места ДТП. Фото: ГИБДД

В Хакасии пятеро девятиклассников оригинально отметили выпускной. Они угнали автомобиль и устроили на нем ДТП. В пресс-службе ГИБДД республики рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск подробности. Все произошло 23 мая около 5 часов утра. С вечера компания отмечала «последний звонок» на даче. Решили прокатиться на ВАЗ-2106, припаркованном неподалеку.

Машина принадлежит отцу одного из ребят. Но по факту получается, что они ее угнали. Несовершеннолетний водитель не справился с управлением и автомобиль перевернулся. Участники ДТП место происшествия покинули. Но затем обратились к врачам – у одного закрытый перелом ключицы со смещением и ушибы, а у другого – рана головы. Плюс ушибы и царапины. Поскольку речь идет о несовершеннолетних, медики сообщили в полицию. Вот тут и стало понятно, кто же уложил «шестерку» на крышу.

Более того, госавтоинспекторами было проведено освидетельствование несовершеннолетнего водителя на состояние опьянения, результат составил 0,29 мг/л, что подтвердило состояние алкогольного опьянения. В отношении родителей виновника ДТП составлен административный материал за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Родители, дети которых употребляли спиртные напитки, привлечены к административной ответственности.