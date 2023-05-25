В Красноярске полиция задержала новую группу автоподставщиков. Фото: МВД

В Красноярске сотрудники Управления уголовного розыска краевой полиции задержали новую группу автоподставщиков. Они подозреваются в более чем 100 эпизодах. В пресс-службе полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск подробности. Подозреваемые приобретали подержанные автомобили, на ремонт и запчасти которых страховые компании выплачивали значительные суммы. Среди таких – «Порше», «Мерседес», «Хонда», «Хёндэ» и другие. Затем на этих иномарках они подстраивали ловушки автомобилистам на дорогах города, а после оформлялись как потерпевшие в ДТП, предъявляли документы в страховые компании и снова получали деньги на ремонт.

Накануне, 24 мая, была проведена масштабная спецоперация, на которой оперативники Угрозыска при силовой поддержке бойцов спецназа Росгвардии задержали 6 фигурантов организованной группы. В их числе была и сотрудница страховой фирмы, это она консультировала подозреваемых по всем вопросам выплаты компенсаций за ДТП.

Уголовное дело заведено по статье «Мошенничество в сфере страхования», наказание по ней – до 10 лет лишения свободы.