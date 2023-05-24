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НовостиОбщество24 мая 2023 10:45

В Красноярске дорожные службы моют дороги и тротуары

После зимнего сезона улицы и дороги города нуждаются в уборке и чистке
Анна КУЗОВЛЕВА

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске и прилегающих районах специалисты дорожных служб начали уборку проезжей части и тротуаров. На эти цели выделено более 200 единиц специализированной техники, работающей круглосуточно, информирует телеграм-канал мэра города Владислава Логинова.

Специалисты дорожных служб веду обширную работу по мойке, чистке, обеспыливанию дорожно-тротуарной сети города и районов, а также красят дорожные ограждения, - рассказал мэр Логинов.

Однако главы дорожных служб отмечают нехватку кадров. Логинов пообещал урегулировать этот вопрос, путем пересмотра зарплатной сетки специалистов.