Вклады в юанях растут

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Около 10 тысяч депозитов в китайской валюте на сумму 4,7 млрд юаней открыты с начала года банковскими вкладчиками. В результате общий портфель вкладов в китайской валюте составил 9,3 млрд и вырос почти на 40% с начала года. Такую статистику приводит банк ВТБ.

В основном этот сберегательный инструмент используют мужчины в возрасте от 40 до 49 лет. Средний чек одного открываемого вклада составляет 450 тысяч юаней. Размещать средства клиенты предпочитают на срок от шести месяцев до года.

«Для России юань сегодня приобретает значение одной из наиболее востребованных дружественных валют. Клиенты банков видят в нем новый инструмент для инвестиций как альтернативу долларам и евро. Мы ожидаем, что популярность китайской валюты в ближайшие годы будет только укрепляться на фоне ослабления интереса к американской и европейской валютам. Этому будет способствовать и рост ставок по депозитам в юанях. По нашим прогнозам, за год портфель таких пассивов в ВТБ удвоится и достигнет 15 млрд юаней», - прокомментировала начальник управления «Сбережения» Наталья Тучкова.