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НовостиОбщество24 мая 2023 9:30

В Енисейских водохранилищах начался приток воды после двухлетнего маловодья

Крупные паводки, тем не менее, не ожидаются
Анна КУЗОВЛЕВА

Фото: Мария ЛЕНЦ

Водохранилища, расположенные в Восточно-Сибирском регионе, наполняются водными ресурсами. Ожидается, что объемы поступающей воды немного превысят среднюю норму, информируют представители Росводресурсов Енисейского водного управления.

Поздний приход весны повлиял на количество поступающей в водохранилища воды. Ожидается, что в мае водохранилища Красноярска заполнятся водой в пределах от 3000 до 4000 кубометров воды в секунду. Возможно незначительное превышение нормы. Однако угрозы сильного паводка нет, - рассказал глава Росводресурсов Сергей Капустин.

Кроме того, сообщается, что водохранилища Енисея работают в штатном режиме, позволяя водозаборным сооружениям бесперебойно функционировать, а также открыть сезон навигации по Енисею.