В Красноярске суд признал главного инженера коммунальной компании виновным в массовом отравлении горожан питьевой водой

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В Красноярске суд признал виновным главного инженера коммунальной компании «КрасКом» Андрея Бабия виновным в массовом отравлении горожан питьевой водой. Как сообщили в прокуратуре, ему назначили наказание в виде полутора лет ограничения свободы.

По данным ведомства, 28 января 2021 года на насосной станции водозабора «Гремячий лог» произошла авария, поступление воды жителям Октябрьского района было ограниченно. После устранения аварии был выполнен запуск насосных агрегатов, давление воды в системе повысилось до необходимого уровня. Но перед этим промывка и дезинфекция сетей водоснабжения, а также отбор контрольных проб воды произведены не были. Из-за отсутствия воды в магистральный трубопровод попала грязная вода, зараженная кишечной инфекцией. Отравились более 229 человек.

По мнению стороны обвинения, главный инженер не организовал и не проконтролировал промывку труб и дезинфекцию воды. После первых обращений жителей с жалобами на качество воды ее подачу не прекратил.

Андрей Бабин свою вину не признал.

- Суд освободил от наказания главного инженера КрасКом в зале заседания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Но сторона защиты считает, что вина Андрея Бабина не установлена и не доказана в ходе судебного разбирательства, поэтому решение суда будет обжаловано в связи с его незаконностью, - пояснила «КП-Красноярск» пресс-секретарь КрасКома Татьяна Лукина.