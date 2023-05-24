Житель Уяра приговорен к 14 годам колонии за двойное убийство

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53-летний житель Уяра признан виновным в двойном убийстве. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю.

Следствием установлено, что 14 ноября 2022 года выпив алкоголя, решил навестить двух приятелей. В доме друзей он продолжил вместе с товарищами употреблять горячительные напитки. Затем между гостем и хозяином квартиры разгорелся спор. В момент ссоры подсудимый схватил нож и ударил 37-летнего собутыльника в область сердца. В это время из другой комнаты вышел еще один 60-летний мужчина. Увидев свидетеля своего преступления, подсудимый нанес ему 5 ударов по голове обухом топора.

Оба мужчины скончались от полученных ранений. Убийца же сбежал с места преступления, рассказали представители СК Красноярского края.

В итоге преступник был задержан в декабре прошлого года. В мае 2023 года он был приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима по статье «убийство двух и более лиц».