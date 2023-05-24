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НовостиОбщество24 мая 2023 8:37

В центре Красноярска озеленители УДИБ планируют создать деревенскую атмосферу

В цветочном квартале высадят подсолнухи, ячмень, рожь и даже капусту
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: Дмитрий Шабалин

Фото: Дмитрий Шабалин

Практически в центре Красноярска, на улице Республики, озеленители УДИБ в этом сезоне планируют создать атмосферу деревни. Как сообщают Gornovosti, необычный проект появится в Цветочном квартале.

В новой локации планируют высадить подсолнухи, ячмень, рожь, полевые цветы и даже капусту. Все те культуры, которые в обычной жизни не увидишь на клумбах.

Также специалисты УДИБ рассказали, что в следующем году знаменитые красноярские пальмы не появятся на улицах города. Сейчас им подбирают замену.

Связано это с тем, что из-за роста они не могут больше зимовать в теплицах УЗС. Сейчас им ищут новый дом, где о растениях будут заботиться.