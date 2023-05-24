В Железногорске мужчина обещал матери заключенного сократить срок сыну за 800 000 рублей

Фото: УФСБ

В Железногорске мужчине, обещавшему матери заключенного сократить срок сыну за 800 000 рублей, назначили 3,5 года колонии строгого режима. Как сообщают в УФСБ, он обещал все решить благодаря «связям» в краевом суде.

Мужчина сам вышел на мать сидельца. Он точно знал, что сын отбывает наказание за вымогательство. Предложил ей через свои «связи» в краевом суде уменьшить срок заключения. А за это женщина будет ему должна 800 000 рублей.

При передачи части денег матерью осужденного – 400 000 рублей – мужчину задержали. В ходе проверки выяснилось, что никаких связей в суде не было. А деньгами он планировал распорядиться в личных целях.

Было заведено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество». Суд признал мужчину виновным.