В Красноярске на водозаборах будут использовать поваренную соль вместо хлора для обеззараживания воды

Фото: КрасКом

В Красноярске на водозаборах «Гремячий лог» и острова Казачий будут использовать поваренную соль вместо хлора для обеззараживания питьевой воды. Как сообщили в «КрасКоме», эти водозаборы обеспечивают водой Октябрьский район, часть Железнодорожного, а также микрорайон Солнечный и поселок Солонцы.

Подрядчик - научно-производственная компания «Эколог» - уже завершает демонтаж оборудования. Параллельно идёт тестирование резервуаров для накопления, хранения и дозирования реагента для обеззараживания. На 99 процентов новая система укомплектована российским оборудованием.

Такое решение было принято из соображений безопасности горожан и сотрудников компании.