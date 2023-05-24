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НовостиОбщество24 мая 2023 6:35

В Красноярске на водозаборах будут использовать поваренную соль вместо хлора для обеззараживания воды

Первыми опробуют новую технологию водозаборы «Гремячий лог» и острова Казачий
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: КрасКом

Фото: КрасКом

В Красноярске на водозаборах «Гремячий лог» и острова Казачий будут использовать поваренную соль вместо хлора для обеззараживания питьевой воды. Как сообщили в «КрасКоме», эти водозаборы обеспечивают водой Октябрьский район, часть Железнодорожного, а также микрорайон Солнечный и поселок Солонцы.

Подрядчик - научно-производственная компания «Эколог» - уже завершает демонтаж оборудования. Параллельно идёт тестирование резервуаров для накопления, хранения и дозирования реагента для обеззараживания. На 99 процентов новая система укомплектована российским оборудованием.

Такое решение было принято из соображений безопасности горожан и сотрудников компании.