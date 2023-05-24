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НовостиПолитика24 мая 2023 5:33

Экс-губернатора Красноярского края Александра Усса президент наградил орденом «За заслуги перед Отечеством»

Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Александр Усс после награждения Фото: сосцсети Василия Нелюбина

Александр Усс после награждения Фото: сосцсети Василия Нелюбина

Экс-губернатора Красноярского края Александра Усса президент России Владимир Путин наградил орденом третьей степени «За заслуги перед Отечеством». Об этом в своих соцсетях сообщил и.о. заместителя главы региона Василий Нелюбин.

Нелюбин отметил, что так были оценены результаты работы Александра Усса на посту руководителя Красноярского края. При нем бюджет субъекта вырос в два раза, а также край прочно закрепился в первой десятке регионов – экономических лидеров РФ.