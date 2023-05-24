Александр Усс после награждения Фото: сосцсети Василия Нелюбина

Экс-губернатора Красноярского края Александра Усса президент России Владимир Путин наградил орденом третьей степени «За заслуги перед Отечеством». Об этом в своих соцсетях сообщил и.о. заместителя главы региона Василий Нелюбин.

Нелюбин отметил, что так были оценены результаты работы Александра Усса на посту руководителя Красноярского края. При нем бюджет субъекта вырос в два раза, а также край прочно закрепился в первой десятке регионов – экономических лидеров РФ.