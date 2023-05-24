В ходе СВО погиб военнослужащий из Шарыпова Леонид Лобанов

фото: администрация Минусинска

В ходе специальной военной операции на Украине погиб военнослужащий из Шарыпова Леонид Лобанов. Как сообщает администрация города, боец был посмертно награжден Орденом Мужества.

44-летний Леонид Лобанов родом из Херсона, переехал в Красноярский край в совсем юном возрасте вместе с семьей. Закончил школу, отслужил в армии. Последние свои годы провел в городе Шарыпово.

Отправился на СВО по контракту. Работал в должности командира отделения – командира боевой машины.

Прощание с бойцом пройдет в Минусинске 24 мая с 11 до 12 часов в Центре культурного развития (ул. Народная, 17).