Роспотребнадзор предупреждает жителей о небезопасных детских лагерях в Красноярске

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Глава Роспотребнадзора Дмитрий Горяев предупреждает жителей о небезопасных детских лагерях в Красноярске. По его данным, сразу у четырех детских летних лагерей отсутствует санитарно-эпидемиологическое разрешение, а они набирают детей.

Организаторы предлагают как дневное, так и круглосуточное пребывание, трех и пятиразовое питание. Но делать они этого по закону права не имеют. Из-за отсутствия разрешения, лагеря не состоят в региональном реестре. Поэтому руководителям организаций объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Отметим, что в Красноярске это не первый детский лагерь, который пытался работать без разрешения. Буквально месяц назад была похожая история в Солнечном. Организатор начал после предостережения работать над получением разрешения, но ему его пока не выдают.

Подробнее со списком небезопасных лагерей для детей можно ознакомиться в тг-канале главного санитарного врача региона Дмитрия Горяева.