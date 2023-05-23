Атомный ледокол впервые провел противозаторные работы на Енисее

Фото: "Атомфлот"

Атомный ледокол «Сибирь» провел противозаторные работы на Енисее. Судно прошло в русле реки, чтобы предотвратить возможные ледовые заторы.

– Впервые универсальный атомный ледокол проекта 22220 привлекался к данным видам работ. Экипажу атомохода предстояло сделать ледовые прорези в основном русле реки Енисей в районе Лузинских, Никитинских и Фунтусовских островов, а также разрушить ледовую дорогу, соединяющую левый и правый берег реки Енисей. Толщина льда ледовой дороги достигала двух метров, – рассказали в «Атомфлоте».