Летевший из Красноярска в Москву самолет столкнулся с птицей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Пассажирский самолет, летевший из Красноярска в Москву, в полете столкнулся с птицей. Инцидент произошел с рейсом «Аэрофлота» AFL1487. При приземлении в Шереметьево службы аэропорта обнаружили повреждения, указывающие на столкновение.

Тушка птицы оставила вмятину на передней кромке внутренней секции предкрылка левой плоскости крыла. При этом пилоты никакую стаю не видели – возможно, в самолет врезалась какая-то одинокая особь.

Никаких серьезных повреждений самолету нанесено не было, двигатель и системы остались в норме, однако судно все равно отстранили от полетов. Механики хотят оценить его состояние, прежде чем снова выпускать в небо.