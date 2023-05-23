В Красноярске загорелась пристройка к детскому развлекательному центру. Фото: МЧС по краю

23 мая в Красноярске произошел пожар в пристройке к детскому развлекательному центру. Об этом сообщает МЧС по Красноярскому краю.

Сообщение о пожаре поступило в 15:09 часов. Загорелась пристройка к детскому развлекательному центру на Телевизорной, 1, стр. 4. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

По вентиляции огонь проник в детский центр, но его распространение удалось не допустить. Эвакуировано 104 человека, пострадавших нет. На месте работают 59 человек и 18 единиц техники.

Сейчас возгорание локализовано. Причина пожара будет выясняться после того, как его потушат полностью.