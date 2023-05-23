В Красноярске с 24 мая частично ограничат движение на перекрестке улиц Бограда и Робеспьера

Фото: Мария ЛЕНЦ

24 мая в Красноярске частично закроют проезд на перекрестке Бограда-Робеспьера в центр города. Об этом сообщают в мэрии.

Перекрытие будет действовать с 08:00 24.05.2023 до 20:00 06.06.2023. Оно связано с ремонтом теплосетей. Закрыты будут две полосы от дома Бограда,114 до Бограда, 97. Также будет сужена дорога на участке от Бограда, 95 до Бограда, 114 в сторону Профсоюзов.

На время ремонта объехать участок можно будет по встречной полосе по Бограда на участке от дома №95 до дома №114. Подрядчикам предстоит обеспечить проезд машин экстренных служб к зданиям №2, №2А, №4, №7 на Робеспьера.