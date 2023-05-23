Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 24 мая ожидается резкое похолодание и сильный ветер. Прогноз погоды составили синоптики Среднесибирского УГМС.

В среду днем ожидается переменная облачность и без осадков. А вот ночью и утром могут пройти дожди. Порывы ветра могут достигать 14 м/с ночью и 18 м/с днем. Понизится и температура, днем воздух погреется максимум до +14, а ночью понизится до +4 градусов.

Еще холоднее будет 25-26 мая. По данным синоптиков в окрестностях Красноярска возможно понижение температуры до -5 градусов.