Студенты Красноярского края могут получить до 400 тысяч рублей на современные разработки

Фото предоставлено организаторами конкурса

Объявлен старте приема заявок на участие в грантовой программе «Лаборатория энергетики»

Студентов Красноярского края и других российских регионов приглашают к участию в конкурсе «Лаборатория энергетики». Компания Эн+ запускает его в шестой раз и предлагает побороться за гранты в размере до 400 тысяч рублей на воплощение идей, решающих реальные производственные задачи.

Если молодые светлые умы интересуются нейронными сетями, машинным обучением, внедрением методов диагностики оборудования и повышением энергоэффективности, то им самое время попробовать свои силы в грантовом конкурсе. Подать заявку на участие в программе можно на сайте Лаборатории.

– Цель «Лаборатории энергетики» – не только вовлечение студентов в разработку идей для предприятий энергетики, но и стимулирование их к развитию, получению новых знаний и навыков. Реализовывая этот и другие образовательные проекты, мы стремимся создать перспективный кадровый резерв для компании и для страны в целом, – отметил руководитель энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков.

Напомним, что поддержка образовательных программ для талантливой молодежи и ее проектов – задача, которую всегда ставил основатель компании Олег Дерипаска. Потому в профориентационном портфеле компании много проектов, направленных на развитие профессиональных компетенций молодых специалистов предприятий холдинга, так и на поддержку будущих поколений энергетиков страны.