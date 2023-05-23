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НовостиОбщество23 мая 2023 7:00

В красноярских колониях для заключенных прозвенели последние звонки

В текущем учебном году в учреждениях ГУФСИН обучалось 963 человека
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В красноярских колониях для заключенных прозвенели последние звонки. Фото: ГУФСИН по краю

В красноярских колониях для заключенных прозвенели последние звонки. Фото: ГУФСИН по краю

23 мая в колониях Красноярского края для осужденных выпускников прозвенели последние звонки. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН.

Фото: ГУФСИН по краю

Фото: ГУФСИН по краю

В 2023 году из пенитенциарных школ выпускаются 185 юношей: 121 одиннадцатиклассник и 64 девятиклассника. Всего в текущем учебном году обучалось 963 человека.

Для заключенных организовали торжественные линейки. Молодые люди читали стихи, пели песни и благодарили учителей:

Фото: ГУФСИН по краю

Фото: ГУФСИН по краю

- Школа – это маленький островок свободы, где каждый чувствует себя обычным учеником, забывая про статус и возраст, - говорили выпускники на мероприятии.

Фото: ГУФСИН по краю

Фото: ГУФСИН по краю

Молодым людям остался сдать государственные экзамены. В 2023 году желание продолжить обучение в вузах выразили 10 человек. В ГУФСИН отмечают, что осужденным будут выданы аттестаты государственного образца без указания исправительного учреждения, в котором они окончили школу.