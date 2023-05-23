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В Красноярском крае планируют проверить более 1 миллиона человек в рамках диспансеризации. Об этом сообщает региональный минздрав.

В 2023 году пройти диспансеризацию могут красноярцы 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002 или 2005 годов рождения. Жители края старше 40 лет могут проходить ее каждый год. Получить направление можно на портале Госуслуг или по номеру своей поликлиники.

Для прохождения с собой нужно иметь паспорт и полис ОМС. Первый этап диспансеризации прошли 321 678 человек, а полный осмотр - 69 969. В текущем году планируется проверить более 1 миллиона человек.

- На первом этапе врачи определяют признаки хронических неинфекционных заболеваний и риск их развития. Второй этап проводится в целях дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания. В результате пациенту определяют группу здоровья, дают рекомендации и при необходимости ставят на диспансерное наблюдение с целью периодического обследования и контроля течения болезни, - пояснили в минздраве Красноярского края.