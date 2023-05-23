Под Красноярском двух закладчиков задержали с 450 граммами наркотиков

Фото: МВД по краю

В Емельяновском районе задержали двух закладчиков с 450 граммами синтетических наркотиков. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

24-летняя девушка и 25-летний парень зашли в лес недалеко от трассы Р-255, чтобы забрать из тайника наркотики для дальнейшей продажи. Забрав груз, они вышли из массива, где их уже ждали полицейские. При досмотре у девушки нашли пакет с 450 граммами наркотиков.

В отношении подозреваемых завели уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Им грозит максимальный срок. Сейчас оба находятся в СИЗО.