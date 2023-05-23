Под Красноярском водитель насмерть сбил выскочившего в темноте на дорогу мужчину

Фото: скриншот из видео МВД

Вечером 11 мая под Красноярском водитель «Ниссана» сбил 51-летнего пешехода, выскочившего на трассу в темноте. Об этом сообщают в МВД по краю.

Трагедия произошла на 4 километре Обхода Березовки. 30-летний водитель иномарки направлялся из Красноярска в сторону Железногорска. Внезапно в темноте посреди трассы оказался пешеход. Молодой человек не успел среагировать и сбил его. Мужчина скончался по дороге в больницу.

На месте ДТП у погибшего нашли телефон, о пропаже которого заявила работница больницы, в которой тот наблюдался до смертельной аварии. Она рассказала, что во время выписки больного ненадолго отвлеклась, оставив свой телефон на зарядке. Вернувшись, она не обнаружила ни гаджета, ни пациента.

Госавтоинспекторы напоминают, что пешеходам в темноте необходимо использовать одежду со светоотражающими элементами. Особенно при движении по загородным трассам.