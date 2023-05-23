В Красноярском крае осудили экс-директора сгоревшего аэропорта Диксон Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае суд вынес приговор бывшему директору аэропорта Диксона по делу о халатности. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Следствие установило, что с июня 2021 по январь 2022 года экс-директор не обеспечил нормальное техническое отопительного оборудования аэровокзала, а также наличие и исправность системы пожаротушения. В итоге здание пострадало в серьезном пожаре.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в 220 тысяч рублей и лишил его права занимать должности в госпредприятиях и учреждениях, на руководящих должностях на 2 года.