В ГИБДД Красноярского края проводят проверку из-за плохих дорог и частных аварий

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Прокуратура организовала проверку в УГИБДД по Красноярскому краю. Поводом стали некачественные дороги и уклонение ответственных органов от их содержания, а также низкая безопасность пассажироперевозок в регионе. За всем этим должны были следить дорожные полицейские – но по каким-то причинам, отнеслись к своим обязанностям небрежно.

– За последние два года на улицах и дорогах края отмечается рост числа ДТП с пострадавшими. Причина каждого второго случая- неудовлетворительные дорожные условия. Несмотря на это, со стороны УГИБДД не принимается достаточных мер к побуждению владельцев автодорог следить за ними. За последние годы ни один глава муниципалитета не привлечен к ответственности за нарушения правил содержания местных автодорог, – рассказали в прокуратуре.

В ведомстве также отметили, что в крае растет число случаев ДТП с участием общественного транспорта. Зачастую аварии происходят из-за неисправности старых автобусов, следить за состоянием которых также должны сотрудники ГИБДД. Еще одной недоработкой госавтоинспекции назвали проблемы с согласованием мест установки камер фиксации нарушений.

В прокуратуре заявили, что подобные нарушения были вскрыты в 48 городах и районах края, включая Красноярск, Канск, Норильск, Ачинск и Железногорск. Сейчас ведомство проверяет соблюдение законности в Центре автоматической фиксации нарушений ПДД, после этого прокуратура примет меры реагирования.